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Оплату можно произвести любым удобным для Вас способом: платежные системы сайта, переводом на карту, наличными в офисе, безналичной оплатой на расчетный счет (Без НДС).

возврат в течении 14 дней

Статьей 502 Гражданского кодекса РФ и статьей 25 закона «О защите прав потребителей» потребителю предоставляется право обменять или вернуть товар при одновременном соблюдении следующих условий:

— с момента покупки прошло не более 14 дней (не считая дня покупки);
— товар непродовольственный;
— сохранены потребительские свойства;
— имеются доказательства приобретения товара у данного продавца: товарный или кассовый чек, иной документ, подтверждающий оплату товара (в случае потери чека или иного
— товар не является технически сложным.

бесплатная доставка

Доставка серверов и СХД во все регионы России осуществляется бесплатно, доставка комплектующих оплачивается при получении по тарифам транспортной компании.

Для каждого сервера

Для каждого купленного сервера мы кладем в коробку:

 - Винтики для жестких дисков

 - Кабель для каждого блока питания

 - Сетевой кабель RJ45 для модуля управления и одного порта сетевой карты 

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Комплектующие
Комплектующие
Сервер Dell PowerEdge R630 10sff конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge R630 10sff конфигуратор...

₽ 50 500

Сервер HP DL360p Gen8 10 SFF конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер HP DL360p Gen8 10 SFF конфигуратор...

₽ 29 500

Сервер HP ML350p Gen8 конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер HP ML350p Gen8 конфигуратор

₽ 64 900

Сервер HP DL380p Gen8 3.5" конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер HP DL380p Gen8 3.5" конфигуратор...

₽ 32 300

Сервер HP DL360 Gen9 конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер HP DL360 Gen9 конфигуратор

₽ 35 500

Сервер HP DL380 3.5" Gen9 конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер HP DL380 3.5" Gen9 конфигуратор...

₽ 66 300

Сервер HP DL80 Gen9 3.5" конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер HP DL80 Gen9 3.5" конфигуратор...

₽ 43 900

Сервер Dell PowerEdge R620 конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge R620 конфигуратор...

₽ 27 600

Сервер Dell PowerEdge R720xd 3.5" конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge R720xd 3.5" конфигуратор...

₽ 39 900

Сервер HP DL360p Gen8 конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер HP DL360p Gen8 конфигуратор

₽ 27 500

Салазки HP 2.5" Gen8, Gen9 HP 651687-001, 651699-001
Салазки HP 2.5" Gen8, Gen9 HP 651687-001, 651699-0...

₽ 1 000

Адаптер DELL для установки 2.5 диска в 3.5 дюймовые салазки 09W8C4
Адаптер DELL для установки 2.5 диска в 3.5 дюймовые сал...

₽ 450

Салазки DELL 2.5" для серверов PowerEdge R и Т, PowerVault M
Салазки DELL 2.5" для серверов PowerEdge R и Т, Po...

₽ 600

Салазки DELL 3.5" для серверов PowerEdge R, Т серий
Салазки DELL 3.5" для серверов PowerEdge R, Т сери...

₽ 900

Сервер HP DL380 3.5" Gen9 конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер HP DL380 3.5" Gen9 конфигуратор...

₽ 66 300

Сервер HP DL360 Gen9 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер HP DL360 Gen9 конфигуратор

₽ 35 500

Сервер HP DL360p Gen8 конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер HP DL360p Gen8 конфигуратор

₽ 27 500

Вентилятор для серверов HP Proliant DL360p , DL360e Gen8 667882-001
Вентилятор для серверов HP Proliant DL360p , DL360e Gen...

₽ 800

Салазки HP 2.5"для серверов HP Proliant BL, DL, ML 378343-002
Салазки HP 2.5"для серверов HP Proliant BL, DL, ML...

₽ 500

Сервер HP DL360 Gen9 конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер HP DL360 Gen9 конфигуратор

₽ 35 500

Сервер HP DL360p Gen8 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер HP DL360p Gen8 конфигуратор

₽ 27 500

Сервер HP DL360p Gen8 E5-2620 / 16Gb /
В наличии
Сервер HP DL360p Gen8 E5-2620 / 16Gb /

₽ 35 600

Сервер HP DL360 Gen9 10SFF конфигуратор
Конфигуратор
Сервер HP DL360 Gen9 10SFF конфигуратор...

₽ 38 500

Сервер Dell PowerEdge T630 2.5" 32SFF конфигуратор
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge T630 2.5" 32SFF конфигуратор...

₽ 123 000

Сервер Dell PowerEdge T630 2.5" конфигуратор
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge T630 2.5" конфигуратор...

₽ 91 500

Сервер Dell PowerEdge T630 3.5" конфигуратор
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge T630 3.5" конфигуратор...

₽ 91 500

Салазки DELL 2.5" Gen 14 для серверов PowerEdge R, Т
Салазки DELL 2.5" Gen 14 для серверов PowerEdge R,...

₽ 1 050

Салазки DELL 3.5" Gen 14 для серверов PowerEdge R, Т
Салазки DELL 3.5" Gen 14 для серверов PowerEdge R,...

₽ 1 100

Raid контроллер HP Smart Array P440ar/2G
Raid контроллер HP Smart Array P440ar/2G

₽ 7 900

Raid контроллер HP Smart Array H240ar
Raid контроллер HP Smart Array H240ar

₽ 4 200

Сервер HP DL80 Gen9 3.5" конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер HP DL80 Gen9 3.5" конфигуратор...

₽ 43 900

Сервер HP DL80 Gen9 3.5" конфигуратор
Конфигуратор
Сервер HP DL80 Gen9 3.5" конфигуратор...

₽ 43 900

Сервер SuperMicro Xeon Scalable Tower конфигуратор
Конфигуратор
Сервер SuperMicro Xeon Scalable Tower конфигуратор...

₽ 151 000

Материнская плата для Dell R720/720XD, 0DCWD1, 01XT2D, 0JP31P, 068CDY
Материнская плата для Dell R720/720XD, 0DCWD1, 01XT2D, ...

₽ 19 200

Сервер HP DL360p Gen8 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер HP DL360p Gen8 конфигуратор

₽ 27 500

Сервер HP DL360 Gen9 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер HP DL360 Gen9 конфигуратор

₽ 35 500

Сервер HP DL380p 12x3.5 Gen8 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер HP DL380p 12x3.5 Gen8 конфигуратор...

₽ 32 300

Сервер HP DL360e Gen8 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер HP DL360e Gen8 конфигуратор

₽ 24 900

Сервер Dell PowerEdge R720 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge R720 конфигуратор...

₽ 32 100

Сервер IBM System x3650 M4 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер IBM System x3650 M4 конфигуратор...

₽ 32 300

Сервер Dell PowerEdge R640 4LFF конфигуратор
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge R640 4LFF конфигуратор...

₽ 108 900

Сервер IBM System x3550 M4 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер IBM System x3550 M4 конфигуратор...

₽ 27 100

Сервер Dell PowerEdge R620 конфигуратор
В наличии
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge R620 конфигуратор...

₽ 27 600

Сервер Dell PowerEdge R630 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge R630 конфигуратор...

₽ 38 500

Сервер Dell PowerEdge R430 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge R430 конфигуратор...

₽ 45 300

Сервер Dell PowerEdge R620 конфигуратор
Конфигуратор
Сервер Dell PowerEdge R620 конфигуратор...

₽ 27 600

Ваша компания уже достаточно развилась и теперь необходимо купить сервер для работы с базами данных и обеспечения доступа к ним разным сотрудникам офиса? Мы можем предложить вам несколько решений в создании надежной сети для стабильной работы с такими системами как .

Всем известно, что это достаточно мощный программный пакет, который требует немало ресурсов. Устанавливать его на каждом ПК в компании нет смысла, потому что это приведет к дополнительным растратам, плюс, передавать данные все равно потребуется через какую-то сеть.

Облачное решение

Можно, конечно, поступить более дешево, воспользовавшись облачным хранилищем данных и специально сформированным системам, предназначенным для работы с 1С, CRM, ERP, принт-серверами, обменом сообщений, общим планировщиком событий и прочими сервисами.

Главное преимущество облачного хранилища данных заключается в том, что вам не придется думать об обновлениях, резервировании и антивирусной защите информации и всех программ, так как провайдер гарантирует это. Но зато может оказаться так, что вся информация вдруг будет недоступна, потому что компания, которая предоставляет вам облачный сервис, обанкротилась или подверглась серьезной атаке.

Физический сервер – надежная защита

Лучше воспользоваться физическим сервером. Хоть этот вариант и не дешевле, а скорее, дороже, но все же можно сэкономить. У нас распродаются б/у серверы с высокими рабочими характеристиками.

Системы позволяют не только формировать крупные базы данных с бухгалтерией и информацией о работе компании в целом. Также на сервер можно установить пакет 1С и предоставить к нему доступ для всех подключенных по проводной или беспроводной сети компьютерам и оргтехнике.

Мы предлагаем надежные решения для вашей бухгалтерии с гарантией. Наши системы проверены и стабильны, к тому же являются разработками таких известных брендов в этой области, как Dell, IBM и HP.


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