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Ваша компания уже достаточно развилась и теперь необходимо купить сервер для работы с базами данных и обеспечения доступа к ним разным сотрудникам офиса? Мы можем предложить вам несколько решений в создании надежной сети для стабильной работы с такими системами как 1С.

Всем известно, что это достаточно мощный программный пакет, который требует немало ресурсов. Устанавливать его на каждом ПК в компании нет смысла, потому что это приведет к дополнительным растратам, плюс, передавать данные все равно потребуется через какую-то сеть.

Облачное решение

Можно, конечно, поступить более дешево, воспользовавшись облачным хранилищем данных и специально сформированным системам, предназначенным для работы с 1С, CRM, ERP, принт-серверами, обменом сообщений, общим планировщиком событий и прочими сервисами.

Главное преимущество облачного хранилища данных заключается в том, что вам не придется думать об обновлениях, резервировании и антивирусной защите информации и всех программ, так как провайдер гарантирует это. Но зато может оказаться так, что вся информация вдруг будет недоступна, потому что компания, которая предоставляет вам облачный сервис, обанкротилась или подверглась серьезной атаке.

Физический сервер – надежная защита

Лучше воспользоваться физическим сервером. Хоть этот вариант и не дешевле, а скорее, дороже, но все же можно сэкономить. У нас распродаются б/у серверы с высокими рабочими характеристиками.

Системы позволяют не только формировать крупные базы данных с бухгалтерией и информацией о работе компании в целом. Также на сервер можно установить пакет 1С и предоставить к нему доступ для всех подключенных по проводной или беспроводной сети компьютерам и оргтехнике.

Мы предлагаем надежные решения для вашей бухгалтерии с гарантией. Наши системы проверены и стабильны, к тому же являются разработками таких известных брендов в этой области, как Dell, IBM и HP.



