Оплату можно произвести любым удобным для Вас способом: платежные системы сайта, переводом на карту, наличными в офисе, безналичной оплатой на расчетный счет (Без НДС).
Статьей 502 Гражданского кодекса РФ и статьей 25 закона «О защите прав потребителей» потребителю предоставляется право обменять или вернуть товар при одновременном соблюдении следующих условий:
— с момента покупки прошло не более 14 дней (не считая дня покупки);
— товар непродовольственный;
— сохранены потребительские свойства;
— имеются доказательства приобретения товара у данного продавца: товарный или кассовый чек, иной документ, подтверждающий оплату товара (в случае потери чека или иного
— товар не является технически сложным.
Доставка серверов и СХД во все регионы России осуществляется бесплатно, доставка комплектующих оплачивается при получении по тарифам транспортной компании.
Для каждого купленного сервера мы кладем в коробку:
- Винтики для жестких дисков
- Кабель для каждого блока питания
- Сетевой кабель RJ45 для модуля управления и одного порта сетевой карты
Ваша компания уже достаточно развилась и теперь необходимо купить сервер для работы с базами данных и обеспечения доступа к ним разным сотрудникам офиса? Мы можем предложить вам несколько решений в создании надежной сети для стабильной работы с такими системами как 1С.
Всем известно, что это достаточно мощный программный пакет, который требует немало ресурсов. Устанавливать его на каждом ПК в компании нет смысла, потому что это приведет к дополнительным растратам, плюс, передавать данные все равно потребуется через какую-то сеть.
Облачное решение
Можно, конечно, поступить более дешево, воспользовавшись облачным хранилищем данных и специально сформированным системам, предназначенным для работы с 1С, CRM, ERP, принт-серверами, обменом сообщений, общим планировщиком событий и прочими сервисами.
Главное преимущество облачного хранилища данных заключается в том, что вам не придется думать об обновлениях, резервировании и антивирусной защите информации и всех программ, так как провайдер гарантирует это. Но зато может оказаться так, что вся информация вдруг будет недоступна, потому что компания, которая предоставляет вам облачный сервис, обанкротилась или подверглась серьезной атаке.
Физический сервер – надежная защита
Лучше воспользоваться физическим сервером. Хоть этот вариант и не дешевле, а скорее, дороже, но все же можно сэкономить. У нас распродаются б/у серверы с высокими рабочими характеристиками.
Системы позволяют не только формировать крупные базы данных с бухгалтерией и информацией о работе компании в целом. Также на сервер можно установить пакет 1С и предоставить к нему доступ для всех подключенных по проводной или беспроводной сети компьютерам и оргтехнике.
Мы предлагаем надежные решения для вашей бухгалтерии с гарантией. Наши системы проверены и стабильны, к тому же являются разработками таких известных брендов в этой области, как Dell, IBM и HP.